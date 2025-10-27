Anche Alessandro Matri mostra grande apprezzamento per le dichiarazioni di Cristian Chivu successive alla partita di Napoli. Questo il suo commento dagli studi di DAZN: "Le parole di Chivu sono state molto belle. Per me dice di non lamentarsi e di togliersi di dosso questa cosa italiana, tanto ormai non si può più tornare indietro. Prenderei come esempio il suo atteggiamento, da uno che non si piange mai addosso". 

