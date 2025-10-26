Il gol su rigore contro l'Inter, poi l'infortunio per Kevin De Bruyne, fantasista del Napoli, che adesso rischia di restare lontano dal campo per molto tempo. Secondo Sky Sport, in casa partenopea si teme una lesione di alto grado, uno scenario che potrebbe tradursi in uno stop significativo e dunque una perdita importante per Antonio Conte e il prosieguo della stagione del Napoli.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 18:05
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print