Le sensazioni del giorno dopo non sono incoraggianti: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan non sembra affatto leggero. Oggi il centrocampista armeno sosterrà gli esami diagnostici dopo il problema ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo al 32’ di Napoli-Inter, proprio nell’azione che ha portato al rigore del vantaggio azzurro. Nel tentativo di mettere il corpo senza commettere fallo, il 36enne si è accasciato immediatamente, e anche ieri ad Appiano camminava vistosamente zoppicante.

La prima stima è di uno stop tra 4 e 6 settimane: nel caso di un problema lieve, il rientro potrebbe coincidere con il derby del 23 novembre o con la trasferta di Champions a Madrid del 26. Se invece dovesse trattarsi di una distrazione di secondo grado, il recupero slitterebbe ben oltre dicembre. Molto dipenderà dagli esiti degli esami e dalla risposta del muscolo alle terapie.

Una buona notizia arriva però da Marcus Thuram: l’attaccante ha svolto ieri la prima vera seduta in campo dopo l’infortunio e aumenterà progressivamente i carichi in vista del rientro in gruppo. Ad Appiano, intanto, la squadra ha approfittato dell’allenamento per festeggiare il 45° compleanno di Cristian Chivu con la tradizionale torta.