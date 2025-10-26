La Juventus non riesce a uscire dal tunnel della crisi e anzi precipita sempre di più nell'abisso. Una Lazio piena di cerotti riesce ad infliggere alla Juventus un'ulteriore sconfitta ai bianconeri nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A: basta una staffilata di Toma Basic dopo nove minuti di gioco a regalare ai biancocelesti una vittoria pesantissima, al termine di un match con parecchie occasioni importanti da una parte e dall'altra e con un arbitraggio, quello di Andrea Colombo, che finisce con lo scontentare l'una come l'altra squadra in diversi episodi.

Con questa vittoria la Lazio sale a quota 11, mentre la Juve, dopo la vittoria rocambolesca contro l'Inter, continua ad incassare solo numeri negativi: ottava partita senza vittorie, terzo flop consecutivo, quarta partita senza reti. E la situazione di Igor Tudor rischia di diventare sempre più incandescente.