Tra i protagonisti della rimonta della Fiorentina sul Bologna da 0-2 a 2-2 c'è anche il giovane Niccolò Fortini, subentrato nella ripresa, che ai microfoni di DAZN esprime la sua soddisfazione per questo risultato acciuffato con le unghie e con i denti: "Più che leggerezza noi giovani cerchiamo di dare sempre il massimo, siamo un gruppo fantastico. Un pareggio arrivato così senza mai mollare ci da spinta per la sfida contro l’Inter dove cercheremo di ottenere il massimo”.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 07:30 / Fonte: Labaroviola.com
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
