La Lega Calcio Serie A potrebbe presto cambiare sede. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i club della massima serie del campionato italiano stanno infatti valutando un progetto ambizioso per riunire sotto un unico tetto tutte le sue attività: dagli uffici istituzionali agli studi televisivi, fino al centro VAR. Il progetto è quello di spostarsi solo qualche isolato più rispetto all'attuale sede: rimanendo in Via Rosellini, infatti, c'è un edificio individuato come possibile riferimento per diventare il nuovo polo della Confindustria del calcio. Si tratta dell'attuale sede centrale del Monte dei Paschi di Siena di Milano.

La cessione della storica sede della Lega, stimata intorno ai 20 milioni, contribuirebbe a coprire parte dell’investimento insieme a un mutuo a lungo termine. Nei piani dei vertici della Lega Serie A, il nuovo edificio ospiterebbe anche la Lega B e la Lega Pro, diventando così un vero centro direzionale e produttivo del calcio professionistico italiano. Oltre agli uffici e alle sale VAR, la struttura integrerebbe studi televisivi, aree di formazione e servizi di produzione e grafica che, in prospettiva, potrebbero essere offerti anche a soggetti terzi.