Dopo il comunicato diramato dall'Inter circa il verdetto degli esami ai quali si è sottoposto Henrikh Mkhitaryan, la Gazzetta dello Sport parla di tempistiche di recupero quantificabili in un mese circa. L'ex Roma, secondo la Rosea, "potrebbe tornare a disposizione all'inizio di dicembre". Nel dettaglio, quindi dovrebbe saltare almeno sette gare complessive tra campionato e Coppe. Brutta tegola per Cristian Chivu che dovrà rinunciare al suo numero 22 per cinque partite di Serie A, derby del 23 novembre compreso, e due di Champions contro Kairat e Atletico Madrid. "Al momento dovrebbe tornare in campo nella sfida di Coppa Italia col Venezia", in programma per il 3 dicembre, "oppure in campionato tre giorni più tardi con il Como".