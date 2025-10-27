Dopo il ko di Napoli, l'Inter riparte praticamente subito dalla Fiorentina. La squadra di Cristian Chivu ospiterà mercoledì alle 20.45 a San Siro la Fiorentina nel turno infrasettimanale del campionato, valido per la 9ª giornata di Serie A. Gara che l'allenatore nerazzurro presenterà in conferenza stampa al BPER Training Centre di Appiano Gentile, domani martedì 28 ottobre alle 14:00. I lettori di FcInternews.it potranno leggere in diretta le parole del tecnico nerazzurro tramite il consueto live testuale. 

