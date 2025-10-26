Passo dopo passo Alessandro Buongiorno sta tornando ai suoi livelli. Dopo l’intervento in precampionato e lo stop muscolare di inizio stagione, il centrale azzurro ha offerto una prova solida e matura nel 3-1 del Napoli sull’Inter, contribuendo alla vittoria che ha riportato i campioni d’Italia in vetta.

Sui social, a fine partita, il difensore ha sintetizzato così lo stato d’animo della squadra:

“Questo è il nostro spirito. Vittoria importante per noi e per chi ci sostiene sempre”.