Anche per la stagione 2025/26 DAZN tornerà a proporre i match di Serie A Enilive in chiaro e gratuitamente. Primo appuntamento fissato per domencia 2 novembre alle ore 20.45 con la sfida ad alta quota Milan-Roma. A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Fino al 2029, DAZN potrà trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. Un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming. Nel 2024/25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve.