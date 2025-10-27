Intervenendo in videocollegamento all'evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, "Milano - 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi", il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò benedice la realizzazione del nuovo stadio di San Siro: "Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto. Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions".

Malagò manda anche un messaggio a chi mostra ancora delle reticenze: "Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti… Il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po'", ha conclusi.