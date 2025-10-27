Stando a quanto riporta Firenzeviola.it, Stefano Pioli non parlerà alla vigilia di Inter-Fiorentina, match valido per la nona giornata di Serie A, in programma mercoledì sera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45). Al contrario, nella giornata di domani, Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa indetta alla Pinetina alle ore 14. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 20:12
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print