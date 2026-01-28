Intervistato da Fanpage, l'ex calciatore Bruno Cirillo ha ripercorso i passi più significativi della sua carriera che lo hanno visto in campo anche con la maglia nerazzurra: "Per me è stato un impatto incredibile, ero in una delle società più importanti al mondo dove non ti aspettano e devi farti trovare pronto. Fu un anno particoolare, ma anche un'esperienza enorme. Ho giocato al fianco di campioni straordinari, fra tutti Ronaldo il Fenomeno".

Cirillo viene ricordato soprattutto per quello scontro negli spogliatoi con Marco Materazzi, contro cui si trovò a giocare in India dove fu "tutto tranquillo, ognuno faceva il proprio lavoro da professionista. Però posso aggiungere una cosa? Apprezzo di non essere stato chiamato per quell'episodio che ci coinvolse. Tutti mi contattano solo per quello ma io ho avuto anche una carriera, positiva o negativa lascio che lo decidano gli altri, che non si riassume solo in quel fatto. Ci riconciliammo pubblicamente, poi ci siamo ritrovati da avversari in India e ognuno ha fatto il suo".