Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha composto la sua personale Top 11 di giornata a margine del 22esimo turno di Serie A EniLive dove inserisce Federico Dimarco, esterno dell'Inter sul quale ha espresso parole al miele: "Dimarco ha cambiato nettamente la partita dell'Inter, proprio radicalmente. Qualcuno si indigna se si fanno paralleli tra lui e Roberto Carlos. Parlando di Roberto Carlos, come di Cafù, è uno dei laterali più forti di tutti i tempi quindi è ovvio che se avvicini Dimarco a Roberto Carlos, per chi l'ha visto, possa far pensare 'cosa stai dicendo?'. Io ho visto giocare Roberto Carlos e anche Dimarco e il gioco di Roberto ricorda Dimarco e Dimarco ricorda Roberto Carlos per struttura fisica, per potenza, per tiro, per capacità realizzativa e anche per qualità del sinistro".
"Dimarco ha un sinistro veramente dolcissimo - ha continuato -. Gli vedo sbagliare pochissimi palloni, quasi nessun cross, tira da tutte le posizioni, si inserisce... Quest'anno ha preso fiducia secondo me perché a lui dava fastidio e l'ha fatto capire e l'ha anche detto, che veniva fatto uscire dopo sessanta minuti perché sembrava un giocatore da sessanta minuti. Ora se tu identifichi un giocatore come un atleta da un'ora di gioco soltanto lo limiti. E lo fai sia nella fiducia che ha in se stesso sia anche l'immagine che si ha di questo giocatore. E Dimarco sta dimostrando di essere efficacissimo anche dal 60esimo in poi, per le caratteristiche fisiche oltre che per quelle tecniche. È un giocatore veramente importante. Lui e Palestra ci faranno divertire".
Sull'Inter dopo la vittoria col Pisa:
"Non mi dilungo ancora sull'Inter perché ha dimostrato ancora una volta la sua forza. Sotto 2-0 col Pisa la partita poteva complicarsi e invece l'ha recuperata subito. Ho visto entrambe le gare, col Pisa e con l'Arsenal. Con l'Arsenal ha dimostrato che può giocarsela ma non è ancora al suo livello perché l'Arsenal è quasi imbattibile e sicuramente è al momento la più forte col Bayern. Ancora a questa squadra manca qualcosa ed è la possibilità di controllare le partite e vincerle anche quando non gioca al massimo del ritmo. Probabilmente è data dalla caratteristiche della rosa, c'è una grande assenza che è Dumfries che al momento non è stata ovviata. Mi dispiace per Luis Henrique che è stato fatto uscire così presto, ma anche con l'Arsenal aveva giocato molto male. Non incide e psicologicamente non cerca di fare una cosa veramente importante per la squadra. Non si può giocare col freno a mano tirato, se arrivi sul fondo devi tirare, ricominciare da dietro non serve. I giocatori hanno i propri livelli, possono migliorare, ma alcune maglie pesano più di altre. E fin qui solo dE Zerbi è riuscito a trarre il massimo da lui".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:14 Cremonese, il DS Giacchetta presenta Djuric: "Fiducia in lui, grande uomo e calciatore d'esperienza funzionale a noi"
- 16:00 Il pensiero di Maran: "Le gerarchie del campionato si sono delineate, in questo momento l'Inter è la favorita"
- 15:45 Caressa: "Sì, Dimarco ricorda Roberto Carlos. Spiace per Luis Henrique ma alcune maglie pesano di più"
- 15:31 Gimenez descrive il 2026 perfetto ma snobba il Milan: "L'obiettivo è recuperare al 100% e giocare il Mondiale"
- 15:17 Jeda: "Lautaro leader, Dimarco strepitoso. In attacco serve più cattiveria"
- 15:03 Cremonese, il ritorno di Djuric prima dell'Inter: "Felice di essere tornato, voglio raggiungere la salvezza"
- 14:49 GdS - Nulla di preoccupante per Barella: ecco quali partite salterà. L'obiettivo è tornare al top per un big match
- 14:35 CIES - Valore totale dei giocatori del vivaio, Inter prima tra le italiane. Esposito principale risorsa
- 14:21 Sky - Inter, nuova pretendente per Holm: il Napoli studia uno scambio con il Bologna
- 14:07 Inter, col BVB ultima chance per evitare i playoff Champions: nerazzurri avanti in quota
- 14:04 Esami strumentali per Barella, ecco l'esito. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno
- 13:53 Serie C, arbitri 24esima giornata: Inter U23-Pergolettese sarà arbitrata da Colelli di Ostia Lido
- 13:39 SM - Sei anni dopo Lautaro torna sotto il muro giallo. Senza Barella, ma con Thuram. Il probabile 11 di Chivu
- 13:25 Benitez rivela: "Anni fa vicino alla Roma, ma all'Inter e al Napoli son stato contento"
- 13:10 Romano: "Norton-Cuffy può lasciare il Genoa a gennaio. Si sono mossi l'Everton e un altro club di Premier"
- 12:56 Morata coccola e tenta Nico Paz: "Se rimane a Como un altro anno, gioco gratis"
- 12:42 Sky - Borussia Dortmund-Inter: Chivu deve decidere sui tre diffidati. Frattesi può essere la mossa a sorpresa
- 12:28 Serie A, scelti gli arbitri della 23esima giornata: Cremonese-Inter affidata a Massa. In sala VAR la coppia Marini-Fabbri
- 12:14 Jurcevic: "Difficile per un giovane come Jakirovic resistere quando ti chiama l'Inter"
- 12:00 Collegamento da DORTMUND: in campo l'INTER migliore? LUIS HENRIQUE, PERISIC e MLACIC: le ULTIMISSIME
- 11:45 videoDa Roma a Dortmund, superando diversi ostacoli per rispettare la scaramanzia
- 11:30 Marini: "L'Inter vincerà lo scudetto. Marotta numero uno, Chivu di enorme spessore"
- 11:16 Champions, Sacchi: "Inter in frenata, a Dortmund per alzare la voce. Conte? Troppi infortuni"
- 11:02 Sammer: "Dell'Inter conservo solo ricordi meravigliosi, ecco perché dissi addio. Chivu? Gli faccio il complimento più grande possibile"
- 10:48 GdS - Champions, l'Inter è l'italiana che ha incassato di più. E gli ottavi possono valere...
- 10:34 Zenga: "Io Luis Henrique non lo cederei, dà equilibrio a tutti. A Dortmund è difficile, ma l'Inter..."
- 10:20 Bournemouth su Luis Henrique, ecco i termini della proposta ufficiale da parte del club inglese
- 10:06 Zoff: "Scudetto o Champions? Inter, non fare calcoli. Su Esposito dico che..."
- 09:52 Condò: "Lautaro se ne freghi delle critiche: ecco i dati. Lui oggi in panchina? Chivu può permetterselo"
- 09:38 TS - Tre diffidati a rischio squalifica? Chivu rischia: le possibili scelte del tecnico per Borussia-Inter
- 09:24 TS - Borussia-Inter, a Dortmund l'ultimo step per lasciarsi alle spalle la scorsa stagione
- 09:10 CdS - Barella ko: tegola per la mediana. Chivu punta forte su Sucic
- 08:56 GdS - Lautaro e Sucic provano a scalzare la concorrenza: la probabile formazione
- 08:42 Pandev: "Barella e Calhanoglu assenze pesanti, ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic. Chivu? Bisogna fargli i complimenti per un motivo"
- 08:28 GdS - Inter, la quarta euro-caduta sarebbe disastrosa. A Chivu interessa la Champions?
- 08:14 CdS - Perisic, è il giorno: tutto passa da PSV-Bayern. E occhio a Luis Henrique...
- 08:00 Preview Dortmund-Inter - Chivu perde Barella, possibile chance per Bonny
- 00:01 Inter-Perisic, dal grosso errore all'obbligo di rimediare
- 23:48 Sky - Perisic, giovedì cruciale: due le variabili. Luis Henrique è la chiave, tre le piste per il brasiliano
- 23:32 Nico Paz, il futuro può attendere: "Penso a giocare e a vincere quello che possiamo al Como"
- 23:19 Sky - Franco Carboni saluta l'Empoli. L'argentino è arrivato a Parma: domani le visite mediche
- 23:04 Coppa Italia, il Como batte in rimonta la Fiorentina e raggiunge il Napoli ai quarti. Il tabellone completo
- 22:49 Serie A Women, Elisa Polli e Marija Ana Milinkovic entrano nella Top XI della giornata
- 22:35 Stadi, i Ministri Abodi e Piantedosi preparano decreto per impianti più moderni in vista di Euro2032
- 22:22 BVB, Kovač a Sky: "Non siamo gli underdog. Però mi aspetto l'Inter un po' più favorita"
- 22:07 Luperto: "Palestra può fare grandi cose anche ad altissimo livello e lo sta dimostrando. Il futuro è dalla sua"
- 21:53 Colonnese: "Zielinski è tornato a fare la differenza. No Fabregas all'Inter? Ho una sensazione"
- 21:39 Inter in visita al Memoriale della Shoah di Milano: presenti Alborghetti, Bergomi e Toldo
- 21:25 Fiorentina, Giuseppe B. Commisso nuovo presidente: "Determinato a portare avanti l'eredità di mio padre"
- 21:10 From UK - Onana-Inter, capitolo secondo: può essere davvero l'erede di Sommer. Primi discorsi con gli agenti
- 20:56 Bisseck a ITV: "Paura del muro giallo? Siamo abituati a San Siro. È bello giocare partite contro tifosi così cattivi"
- 20:42 Chivu a ITV: "Ho giocatori forti e pronti a dare il loro contributo da inizio stagione. Lo faranno anche domani"
- 20:27 Arsenal, Arteta: "Il Kairat ha messo in difficoltà Real e Inter. Ma noi vogliamo vincere ancora"
- 20:13 Sky - Borussia Dortmund-Inter, qualche dubbio per Chivu. Bonny fa rifiatare Lautaro?
- 19:58 Romano rassicura i nerazzurri: "Sirene inglesi? Non c'è offerta che tenga: Pio Esposito non si muove dall'Inter"
- 19:43 DAZN, ascolti boom per la 22esima giornata. Inter-Pisa poco oltre il milione di spettatori
- 19:29 Romano: "Perisic-Inter, in caso di uscita dall'UCL del PSV il croato chiederà la cessione. Mlacic resta in sospeso"
- 19:14 Sky - Franco Carboni torna in Serie A: l'argentino lascia l'Empoli e si unisce al Parma. Domani le visite
- 19:13 Chivu in conferenza: "Borussia forte, qui non è semplice per l'energia. Esami per Barella, Lautaro non vuole riposare"
- 19:00 Rivivi la diretta! La vigilia di BORUSSIA DORTMUND-INTER, stop BARELLA, le ULTIME su PERISIC e LUIS HENRIQUE
- 18:51 Bisseck in conferenza: "Vogliamo vincere col Dortmund e non abbiamo paura dello stadio"
- 18:50 fcinMlacic-Inter verso il no definitivo. Sensazioni negative dopo gli ultimi contatti
- 18:49 Bisseck a Sky: "Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Siamo l'Inter, dobbiamo fare di tutto per vincere trofei"
- 18:48 Chivu a Sky: "In Champions ci siamo messi da soli in questa situazione. Barella? Abbiamo deciso di non rischiarlo"
- 18:37 Dimarco dominante nella rimonta dell'Inter contro il Pisa: la Lega Serie A lo inserisce nella Top 11 della 22ª giornata
- 18:23 UFFICIALE - Daniel Maldini saluta l'Atalanta: l'attaccante 2001 passa temporaneamente alla Lazio
- 18:08 Furia Kamate a Lecco, l'esterno dell'Inter U23 inserito nella Top XI dell'ultimo turno di Serie C
- 17:55 NBA Europe, entro marzo le prime offerte non vincolanti. E il dossier è aperto anche a Oaktree
- 17:41 CM.com - Per giugno torna in auge il nome di Kessie: l'ivoriano è in scadenza con l'Al Ahli e...
- 17:27 Annika Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio"