Per Rolando Maran è l'Inter la squadra favorita per la vittoria dello scudetto. L'allenatore esprime il suo giudizio sull'andamento del campionato ai microfoni di TMW: "Mi sembra che si siano delineate le gerarchie del campionato. In questo momento l'Inter è la favorita per la vittoria finale".

Più staccato il Napoli campione in carica, ora a 9 punti di distanza dai nerazzurri: "Dopo aver vinto non è semplice ripetersi. Quest'anno sta facendo fatica anche in virtù degli infortuni. Non è un Napoli in crisi ma sta pagando i troppi infortuni, le troppe assenze".