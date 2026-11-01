Al termine del derby vinto con l'Inter esplode tutta la gioia anche di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che rilascia una dichiarazione di giubilo riportata da DAZN: "Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra, se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda vinceremo. Abbiamo affrontato un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera hanno fatto la differenza carattere e resilienza. I ragazzi non hanno mollato mai per tutti i 90 minuti dimostrando ciò che ho sempre creduto fossero i nostri ragazzi e il nostro allenatore. Questa squadra ha tutto per vincere, dobbiamo continuare su questa strada".

Sezione: L'avversario / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 02:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.