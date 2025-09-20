A pranzo col derby di Roma: Lazio e Roma si sfideranno domani alle ore 12.30, un orario che però non va giù al tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Che in conferenza stampa non esita ad esprimerela sua contrarietà: "È una sconfitta per il calcio, perché a quell’ora e con questo caldo i ritmi ne risentiranno. ma è una sconfitta pure per le istituzioni perché se si è costretti a giocare alle 12.30 significa che in altri orari non si riesce a garantire l’ordine pubblico".

C'è anche da considerare l'incognita legata alle alte temperature, ma in questo senso Sarri è chiaro: "Si giocherà a 35 gradi, ma questo vale tanto per noi quanto per la Roma. A me non interessa nulla della temperatura, dovremo dare lo stesso tutto quello che abbiamo. Se c’è una partita per la quale si può morire in campo questa è il derby".