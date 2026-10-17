Lautaro Martinez ha lanciato una frecciata ad alcuni ex compagni dell’Inter, accusati indirettamente di aver pensato più al Mondiale in Qatar del 2022 che al club durante la prima parte di stagione.

E subito è partito il toto-nomi. Come riportato da Tuttosport, tutto fa pensare che il riferimento sia a Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries. Lautaro ha infatti raccontato di aver continuato a giocare nonostante un problema alla caviglia, per senso di responsabilità verso l’Inter .Lukaku e Brozovic, invece, si erano fermati per problemi fisici nell’autunno del 2022, mentre Dumfries aveva ridotto il proprio impiego.

Lautaro ha poi ricordato anche il percorso verso il Mondiale più recente, spiegando di aver scelto di giocare fino all’ultima partita con il club per arrivare alla competizione con il ritmo partita, nonostante un precedente infortunio al soleo.