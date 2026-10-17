Secondo Sky Sport, in occasione di Bologna-Inter di stasera, Cristian Chivu sarebbe orientato a confermare gli interpreti della difesa che martedì scorso ha imbarcato acqua nella sconfitta contro il Bruges: spazio, dunque, al trio Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Pepo Martine. Modifiche sono attese, invece, nei due slot degli esterni di centrocampo: Luis Henrique e Carlos Augusto sarebbero in vantaggio rispettivamente su Andy Diouf e Federico Dimarco per completare il quintetto in mezzo con Piotr Zielinski (in regia al posto di Hakan Calhanoglu) e Petar Sucic. In attacco, senza l'infortunato Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito è favorito su Ange-Yoan Bonny per affiancare Marcus Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.