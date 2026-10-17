Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida in trasferta contro l'Inter U23. Sono 24 i giocatori partiti per la sfida di Sesto San Giovanni in programma quest'oggi alle 14.30

Portieri: 1 Albertazzi; 12 Sibilano; 22 Tommasi.

Difensori: 2 Pucino; 5 Angileri; 6 Piccinini; 13 Colombara; 23 Cerretti; 33 Olivieri;

Esterni: 11 Belli; 14 Tosi; 16 Valenti.

Centrocampisti: 8 Battocchio; 15 Greco; 18 Paukstys; 19 Calcagni; 21 Scipioni; 60 Gioielli; 72 Cortinovis.

Attaccanti: 7 Capone; 9 Bernardotto; 10 Fall; 20 Sardo; 28 Vido.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 12:30 / Fonte: Tuttocalciopuglia
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.