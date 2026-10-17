Milan e Inter avranno ancora tempo per presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio di San Siro. È quanto emerge dal bilancio del club rossonero al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e Finanza, che contiene alcuni aggiornamenti sull’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo impianto condiviso dalle due società milanesi. La società San Siro Stadio, in data 22 luglio 2026, ha comunicato la decisione di avvalersi della proroga di tre mesi prevista dal contratto di compravendita sottoscritto con il Comune di Milano il 5 novembre 2025. Il PFTE definisce gli elementi principali dell’opera, dalle caratteristiche tecniche alle soluzioni progettuali, fino ai costi previsti (la cui stima è comunque presente nel rapporto ambientale). Si tratta dunque di un documento più dettagliato rispetto alle prime proposte presentate dai club, necessario per proseguire il percorso autorizzativo che porterà alla realizzazione dell’impianto.

La scadenza originaria per la presentazione del progetto di fattibilità era dunque fissata al 5 agosto 2026, ma attraverso questa possibilità i due club hanno ottenuto ulteriori tre mesi, spostando il termine al 5 novembre 2026. Resta invece programmata – seppur non ancora ufficialmente – per il prossimo 29 ottobre la presentazione del primo bozzetto del nuovo impianto, progetto sul quale sono al lavoro gli architetti di Foster + Partners e MANICA. L’accordo comprende anche un calendario delle principali scadenze amministrative, con l’obiettivo di completare le autorizzazioni in tempo per consentire l’inizio dei lavori nel secondo semestre del 2027. Un traguardo che resta dunque confermato nella programmazione del progetto, pur essendo subordinato al completamento dei diversi procedimenti autorizzativi ancora in corso.