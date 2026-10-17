Gianluca Pagliuca, doppio ex di Bologna e Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida in programma questo pomeriggio al Dall'Ara tra le due squadre.

"Se incontrassi Pepo Martinez cosa gli direi? Quello che dissi a suo tempo, qui, a Bologna, a Skorupski. Che sbagliano tutti, che anche un Neuer o un Courtois o un Gigio hanno dei momenti sbagliati - le sue parole -. C’è una cosa sola che non posso tollerare: la presunzione. Per esempio il colpo di tacco a Madrid, quello no, non lo devi fare. Ma nel resto, sbagliano tutti. Quando sbagliavo non leggevo i giornali, solo elmetto e lavoro. Non avevo bisogno degli altri per dirmi che avevo sbagliato. Lo sapevo da solo. Così come Martinez"

"Diversi errori? Non si nasce professori, tutti dobbiamo prendere delle legnate sui denti. Guardate Massimo Pessina a Lecce: l’uscita era ok ma invece che aggredire la palla l’ha attesa. Gol. Ha 19 anni, l’errore ci sta e bisogna passarci sopra come ha fatto lui: dopo quell’1-1 ha fatto due parate toste. Quindi: sono sicuro che Martinez saprà reagire - ha poi aggiunto -. Chivu lo apprezzo molto e saprà bene lui cosa fare. Vado solo indietro nel tempo: vi ricordate quando anche Sommer veniva criticato eppure lui ha tirato dritto mantenendo lo svizzero in porta? Ecco: ha avuto ragione. E penso che lo farà ancora. Ah, sia poi chiara una cosa: è vero che Martinez ha fatto lo sbaglio ma non è che poi l’Inter nel secondo tempo abbia fatto granché, si è ammosciata, quindi non va ridotto tutto a Josep…».

"Provedel avrà i suoi spazi, Chivu non lascia indietro nessuno perché sa di avere due portieri validi. Di solito uno gioca da una parte e l’altro nella successiva competizione - spiega -. L'alternanza comunque non mi piace moltissimo. Chivu sceglierà al meglio e fra l’altro lui mi piace come gestisce tutto: non esonda mai, mantiene sempre la… stessa faccia, non esagera nella vittoria e nei ko. Quanto al Bologna, beh, Skorupski resta un grande portiere ma si vede che non è ancora al meglio. Avrei preso all'Inter El Dibu Martinez? Sì, immediatamente. L’ho sempre apprezzato».

Chiusura dedicata alla partita. "L’Inter ha preso una bella botta in Champions, la mancanza di Lautaro è pareggiata da quella di Orsolini ma vedo Cambiaghi in grande forma… Cosa mi convince di Palladino? Due gare, 4 punti: ha capito il momento e messo l’elmetto alla squadra, intanto. Da parte di alcuni vedo pessimismo a Bologna: Saputo va solo ringraziato… Come finirà? Vorrei che vincessero entrambe posso dirlo?"