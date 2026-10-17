Bologna-Inter non è mai una partita come le altre. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sfida del Dall’Ara richiama episodi che hanno segnato la storia recente dei nerazzurri, dall’errore di Radu nel 2022, costato punti pesanti nella corsa scudetto, alla rovesciata di Orsolini al 94’ nel 2024, decisiva per rilanciare le ambizioni del Napoli. Anche questa volta la posta in palio è alta per entrambe le squadre.

L’Inter di Cristian Chivu arriva all’appuntamento dopo una nuova delusione in Champions League, con l’obiettivo di dimostrare che le difficoltà europee non comprometteranno il rendimento in campionato. A complicare i piani del tecnico è soprattutto l’infortunio di Lautaro Martinez, costretto a saltare diverse partite. Toccherà a Pio Esposito e agli altri attaccanti raccogliere l’eredità del capitano, in un momento delicato per gli equilibri della squadra.

Un altro passo falso potrebbe alimentare dubbi e discussioni sulla tenuta del gruppo nerazzurro, soprattutto considerando la pressione delle inseguitrici in classifica. Per Chivu, dunque, la trasferta emiliana rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia e continuità.

Anche il Bologna, però, ha bisogno di punti. La squadra di Palladino dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini, uno dei principali riferimenti offensivi rossoblù e protagonista di gol pesanti nelle ultime stagioni. Dopo un avvio complicato e il cambio in panchina, la vittoria di Lecce ha permesso ai rossoblù di allontanarsi dalla zona retrocessione, ma il rendimento casalingo resta da migliorare.