Dopo un mese dall’ultima gara casalinga, il Bologna si prepara a riabbracciare il proprio pubblico al Dall’Ara, dove sono attesi almeno 30mila spettatori. Per l’occasione, lo stadio presenterà diverse novità come riportato dal Corriere dello Sport. 

Tra le iniziative previste, la pista d’atletica con il manto blu, arricchita dal logo di Casteldebole e dalla scritta “We Are One”, un dj-set prima della partita e la presenza di una decina di sbandieratori volontari del Bologna Centro Club, pronti a sventolare i vessilli rossoblù sotto il settore Distinti.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la nuova terza maglia color oro, presentata in settimana e ispirata a una divisa dei primi anni Duemila. Ferguson e compagni scenderanno in campo con il nuovo completo con un obiettivo preciso: conquistare la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 12:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.