Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato il momento delle squadre italiane uscite con le ossa rotte dal turno di Champions League e che ora sono chiamate a una reazione immediata in campionato. Tra queste c'è l'Inter che, oltre a mandar giù l'amara sconfitta col Bruges, nelle scorse ore ha scoperto che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez da qui fino alla sosta. Un'assenza che "trasforma il temporale in tempesta perché ora l'Inter in Champions è scoperta — non può più lasciare punti per strada - e anche in campionato il suo totem era una valvola di sicurezza", scrive il giornalista. Insomma, l'incrocio col Bologna è tutt'altro che una passeggiata visto il contesto in cui arriva: "Gara non banale, Chivu volteggia senza rete", la chiosa di Condò.