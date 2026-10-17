L’infortunio di Benjamin Pavard complica i piani di Cristian Chivu in vista del fitto calendario che attende l’Inter fino alla sosta di novembre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore francese, alle prese con un risentimento agli adduttori della coscia destra, starà fuori 20 giorni e potrebbe tornare a disposizione per la sfida casalinga contro il Como, in programma l’8 novembre.

L’assenza di Pavard si aggiunge a quelle di John Stones, che punta a recuperare per il derby di fine ottobre, e di Curtis Jones e Lautaro Martinez, indisponibili per lo stesso appuntamento. Chivu dovrà quindi gestire con attenzione le energie dei giocatori rimasti a disposizione, valutando anche l’impiego del giovane Bovio, già messosi in evidenza nel precampionato.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 09:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.