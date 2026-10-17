Per la sfida di Bologna Chivu dovrebbe affidarsi a una difesa obbligata con Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Josep Martinez. Per il portiere spagnolo si profila dunque un’altra occasione, mentre l’esordio di Provedel potrebbe essere rinviato alla gara contro lo Shakhtar Donetsk , come riportato da Tuttosport.

Restano diversi dubbi anche a centrocampo. Calhanoglu potrebbe riposare, lasciando spazio a Zielinski o Stankovic in cabina di regia. Per completare il reparto sono in corsa Sucic, Mkhitaryan e Barella. Sulle corsie esterne, invece, Luis Henrique e Carlos Augusto insidiano Diouf e Dimarco.

Chivu potrà inoltre contare su due giovani aggregati alla prima squadra: il difensore Bovio, possibile alternativa come braccetto destro, e l’attaccante Mosconi, autore di quattro reti in sette partite di campionato con l’Under 23.