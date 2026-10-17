Per la sfida di Bologna Chivu dovrebbe affidarsi a una difesa obbligata con Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Josep Martinez. Per il portiere spagnolo si profila dunque un’altra occasione, mentre l’esordio di Provedel potrebbe essere rinviato alla gara contro lo Shakhtar Donetsk, come riportato da Tuttosport.
Restano diversi dubbi anche a centrocampo. Calhanoglu potrebbe riposare, lasciando spazio a Zielinski o Stankovic in cabina di regia. Per completare il reparto sono in corsa Sucic, Mkhitaryan e Barella. Sulle corsie esterne, invece, Luis Henrique e Carlos Augusto insidiano Diouf e Dimarco.
Chivu potrà inoltre contare su due giovani aggregati alla prima squadra: il difensore Bovio, possibile alternativa come braccetto destro, e l’attaccante Mosconi, autore di quattro reti in sette partite di campionato con l’Under 23.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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