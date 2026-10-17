Per la sfida di Bologna Chivu dovrebbe affidarsi a una difesa obbligata con Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Josep Martinez. Per il portiere spagnolo si profila dunque un’altra occasione, mentre l’esordio di Provedel potrebbe essere rinviato alla gara contro lo Shakhtar Donetsk, come riportato da Tuttosport.

Restano diversi dubbi anche a centrocampo. Calhanoglu potrebbe riposare, lasciando spazio a Zielinski o Stankovic in cabina di regia. Per completare il reparto sono in corsa Sucic, Mkhitaryan e Barella. Sulle corsie esterne, invece, Luis Henrique e Carlos Augusto insidiano Diouf e Dimarco.

Chivu potrà inoltre contare su due giovani aggregati alla prima squadra: il difensore Bovio, possibile alternativa come braccetto destro, e l’attaccante Mosconi, autore di quattro reti in sette partite di campionato con l’Under 23.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 10:58
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.