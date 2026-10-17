Il futuro societario dell’Inter resta da definire, ma tra i possibili interlocutori di Oaktree spunta il nome di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, noto come HBJ. Come riportato da Tuttosport il suo family office, Al Mirqab, avrebbe manifestato interesse per l’acquisizione di una quota di minoranza del club nerazzurro. Al momento, tuttavia, si parla soltanto di contatti verbali: nessuna trattativa concreta è stata avviata e la proprietà americana non sembra intenzionata a cedere il controllo della società.

L'identikit

Ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, HBJ è una figura di primo piano della finanza internazionale, con un patrimonio personale stimato da Forbes in oltre 5 miliardi di dollari. Attraverso Al Mirqab investe in diversi settori, dagli immobili di lusso all’ospitalità. Tra le operazioni recenti figurano l’acquisizione dell’80% dell’immobile di via Monte Napoleone 8 a Milano, per 1,16 miliardi di euro, e l’acquisto di Villa Certosa, storica residenza della famiglia Berlusconi in Sardegna, valutata circa 350 milioni.

Non sarebbe la prima volta che la famiglia Al Thani guarda all’Inter. Nel 2023, infatti, Jassim bin Hamad, figlio di HBJ, aveva valutato un investimento nel club durante la ricerca di nuovi soci da parte di Suning. I contatti si erano però interrotti di fronte alla richiesta di 1,2 miliardi di euro.

Oggi lo scenario è cambiato: i conti nerazzurri sono migliorati e il progetto del nuovo stadio contribuisce ad accrescere il valore della società. Oaktree, pur non considerando al momento una cessione, potrebbe valutare operazioni che non comportino la perdita del controllo. L’interesse qatariota resta quindi da monitorare, ma la strada verso un eventuale ingresso nel capitale nerazzurro è ancora tutta da verificare.