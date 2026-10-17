Da quando i portieri sono diventati i primi registi dell'azione, gli errori commessi dagli stessi sono aumentati a dismisura. E' questo il pensiero espresso da Gianluca Pagliuca che, nel corso della sua ospitata su Sky Sport, ha provato a dare una motivazione alle incertezze in questo avvio di stagione di Pepo Martinez e di altri suoi colleghi: "Gli errori grossolani sono dovuti al fatto che adesso al portiere si chiede qualcosa di più rispetto al passato, quando dovevano solo evitare i gol. Oggi devono anche costruire il gioco, pur non avendo i piedi di un centrocampista. Per questo motivo, sistematicamente, vedo errori ogni week-end in tutti i campionati. Il portiere deve parare, è la cosa più importante che deve fare".