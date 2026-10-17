L’infortunio di Lautaro Martinez, che dovrebbe restare ai box fino alla sfida contro l’Atalanta dopo la sosta, costringe Chivu a ridisegnare l’attacco dell’Inter. In attesa del rientro del capitano, i riflettori sono puntati soprattutto su Pio Esposito, chiamato a compiere un ulteriore salto di qualità.
Il giovane attaccante nerazzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già dimostrato importanti progressi in questa prima parte di stagione, confermando anche con la Nazionale le proprie qualità. Oltre alla presenza in area di rigore, Esposito si sta distinguendo per la capacità di partecipare alla manovra e per il lavoro in fase di pressione, caratteristiche particolarmente apprezzate da Chivu. L’assenza di Lautaro rappresenta quindi un’occasione importante per conquistare maggiore spazio e consolidare il proprio ruolo.
Il partner d'attacco
Resta aperto anche il ballottaggio tra Thuram e Bonny, finora mai titolare in stagione ma pronto a ritagliarsi nuove opportunità. L’ex Parma dovrà garantire maggiore continuità dopo i buoni segnali mostrati a gara in corso. Non è esclusa la possibilità di vedere i due giovani insieme dal primo minuto.
Thuram offre esperienza e maggiori garanzie, ma il calendario fitto, con impegni ogni tre giorni fino alla prossima sosta, impone una gestione attenta delle energie. Chivu avrà bisogno del contributo di tutti per limitare il peso dell’assenza di Lautaro e mantenere competitiva l’Inter in un passaggio delicato della stagione.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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