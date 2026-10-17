Raffaele Palladino lavora alle ultime scelte di formazione in vista della sfida contro l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, i principali dubbi riguardano il portiere e il reparto difensivo, mentre centrocampo ed esterni offensivi sembrano avere gerarchie più definite.

Tra i pali Massimo Pessina, classe 2007, è favorito per una nuova maglia da titolare. In difesa dovrebbero trovare spazio Darmian a destra e Casale al centro, mentre sulla corsia sinistra resta aperto il ballottaggio tra Theate e Heggem. Più indietro nelle gerarchie Helland e Vitik, con Palladino orientato a puntare sull’esperienza dei giocatori più affidabili.

A centrocampo si va verso la conferma della coppia Pobega-Ferguson, con Zortea e Miranda sugli esterni. Moro ed El Azzouzi partiranno invece dalle retrovie. In attacco, Bernardeschi e Cambiaghi sono i principali candidati sulle fasce, con Mbangula e Odgaard pronti a rappresentare alternative dalla panchina. Al centro dovrebbe partire Piccoli, ma Dovbyk ed Enem restano opzioni da utilizzare a gara in corso.

Probabile Bologna (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Casalae, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernadeschi, Cambiaghi; Piccoli.