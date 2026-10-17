L’infortunio di Lautaro Martinez apre nuovi scenari nell’attacco dell’Inter. Con il capitano costretto a fermarsi per circa un mese a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra, Cristian Chivu è pronto ad affidarsi a Pio Esposito, sempre più protagonista nelle gerarchie nerazzurre in avanti.

Il giovane centravanti ha conquistato spazio e fiducia grazie alle prestazioni offerte in questo avvio di stagione, impreziosito da gol e assist. Le reti segnate in Nazionale hanno rappresentato un ulteriore segnale della sua crescita, confermando come Esposito non sia più soltanto una riserva, ma una risorsa importante per il presente e il futuro dell’Inter.

La sfida contro il Bologna rappresenta un’occasione significativa per il classe azzurro, chiamato a raccogliere un’eredità pesante in un momento delicato per la squadra. E lo stadio porta bene: Esposito ha segnato le ultime due volte, l'ultima rete con la Nazionale solo qualche giorno fa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu ha valutato le alternative offensive a disposizione e sembra orientato a puntare proprio su di lui, anche in vista del successivo impegno europeo contro lo Shakhtar Donetsk.

Attacco da gestire

Resta da definire il compagno di reparto. Thuram e Bonny sono in corsa per affiancare Esposito: il francese garantisce maggiore profondità e capacità di attaccare gli spazi, mentre Bonny rappresenta un’alternativa giovane, con un’intesa ancora da consolidare.

L’assenza di Lautaro accelera così un cambiamento già avviato. Esposito aveva mostrato segnali incoraggianti anche prima dello stop del capitano, trovando spazio accanto a Thuram nelle gare contro Udinese e Parma. Ora, però, la responsabilità aumenta: dovrà aiutare la squadra a ritrovare continuità e a superare un momento complicato, segnato anche dalla sconfitta contro il Bruges in Champions League.

La trasferta di Bologna diventa quindi un banco di prova importante per l’Inter e per il suo giovane attaccante. Chivu cerca risposte immediate, mentre Pio Esposito ha l’opportunità di dimostrare di poter reggere il peso dell’attacco nerazzurro e di meritare un ruolo sempre più centrale nel progetto interista.