Dopo oltre un mese e mezzo, Luis Henrique è pronto a ritrovare una maglia da titolare sulla fascia destra nella sfida contro il Bologna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano, fermo dal 30 agosto, dovrà sfruttare l’occasione per rilanciarsi in una concorrenza sempre più serrata, con Diouf e Spence pronti a contendersi lo stesso ruolo.

Le altre scelte

Sulla corsia opposta, Chivu valuta se confermare Dimarco o puntare su Carlos Augusto, mentre a centrocampo Zielinski potrebbe concedere un turno di riposo in regia a Calhanoglu.

In difesa, l’assenza di Pavard, fermato da un risentimento agli adduttori della coscia destra, restringe le alternative: davanti a Martinez, confermato tra i pali, il terzetto dovrebbe essere composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sucic e Barella le probabili mezzali, mentre in avanti dovrebbe toccare al tandem Esposito-Thuram. 

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito

Sezione: Focus / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 08:13
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.