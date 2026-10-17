In vista del 14 dicembre, quando si terrà l'assemblea elettiva della FIGC, l'auspicio espresso dal Ministro dello Sport Andrea Abodi "è che si ritrovi compattezza e coesione, che ci sia una chiarezza sull'agenda delle cose da fare, che si apprezzi il fatto che le cose non debbano soltanto essere fatte, ma fatte bene, rispettando tutto e tutti, a partire dalle regole", come da lui affermato a margine dell'evento 'Luce!' a Palazzo Vecchio, a Firenze. "Io sono sempre a disposizione - ha aggiunto - non ho fatto mai mancare la mia disponibilità ad ascoltare gli argomenti che sono di interesse comune e non individuale".

Abodi torna anche sulla tre giorni europea delle italiane: "Ci sono segnali contrastanti tra Champions League da una parte, Europa League e Conference League dall'altra. Ma questo comunque credo che vada visto con attenzione da parte dei tecnici, ogni valutazione da parte mia sarebbe forse anche inopportuna. Ci sono state quattro sconfitte che hanno significati diversi, che sono maturate in modo diverso. Quindi consideriamolo un passaggio a vuoto, la stagione è lunga, c'è modo anche di riprendersi e riscattarsi".