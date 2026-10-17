Yanis Massolin, centrocampista arrivato dall'Inter al Cagliari durante l'estate, si è presentato ai suoi nuovi tifosi in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club rossoblu. Dove racconta i motivi che lo hanno portato in Sardegna: "Ho scelto il Cagliari perché era la società che mostrava più interesse nei miei confronti, con principi di gioco nei quali mi riconosco molto. È stata una scelta logica, facile. Per quanto riguarda la Sardegna e Cagliari, non le conoscevo personalmente, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso: è una bella città, sono davvero contento di essere qui. Sono stato accolto benissimo. Ho avuto la fortuna di arrivare in una squadra dove c’erano diversi ragazzi che parlano francese. Questo ha facilitato il mio inserimento. I compagni mi hanno accolto molto bene, si sente che è un gruppo davvero unito. E per quanto riguarda i tifosi sono rimasto piacevolmente sorpreso anche da loro. La prima volta che sono stato allo stadio ero in tribuna per la partita contro l’Inter. C’era un’atmosfera davvero incredibile: è fondamentale sentirsi supportati in questo modo".
Cosa rappresenta la Serie A?
"Giocare in Serie A rappresentava il sogno che avevo da bambino. Quando sei piccolo vuoi sempre arrivare più in alto possibile nel calcio. Sono davvero contentissimo, soprattutto di averlo fatto davanti ai nostri tifosi che, come dicevo, ci hanno dato una grande spinta. Questo ci aiuta molto in campo. Abbiamo iniziato molto bene questo campionato. Personalmente non sono sorpreso, perché so cosa facciamo durante tutta la settimana, l’intensità degli allenamenti e il rigore di tutti. Penso che tutto questo non possa che dare risultati nel weekend, con l’obiettivo di continuare così. Tutti nella squadra mi hanno impressionato a modo loro, ma penso che ciò che costituisce la nostra forza sia soprattutto la mentalità. Il fatto di essere molto uniti è ciò che ci fa vincere le partite e conquistare punti. È questo che mi ha impressionato di più. Con il mister ho un buon rapporto. Condivido i suoi principi di gioco".
I modelli.
"Tra i calciatori che hanno attirato maggiormente la sua attenzione ci sono due interpreti del centrocampo dalle caratteristiche differenti, ma accomunati dalla capacità di incidere sulla partita. «Non ho idoli, ma tra i giocatori che mi piacevano c’era Yaya Touré. Nel mio ruolo di centrocampista, per me era uno dei giocatori più completi. E mi piaceva molto Mesut Özil per la qualità dei passaggi e il suo altruismo".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 16:00 Primavera 1 - Lazio-Inter, gli Up & Down: Farronato muraglia, spento El Mahboubi
- 15:46 Expected Goals, Bologna con numeri molto bassi. Inter quinta in A
- 15:34 liveInter U23-Monopoli, 1-3 al 70': Sorino converge e spara a lato
- 15:32 Como, Fabregas: "Diao? Spero di recuperarlo per l'Inter"
- 15:18 Inter, al Dall'Ara con fiducia: c'è un dato che inguaia il Bologna nelle sfide casalinghe
- 15:03 Abodi incoraggia le italiane in Champions: "C'è tempo per recuperare"
- 14:55 PRIMAVERA 1 - Lazio-Inter 2-2, seconda rimonta consecutiva subita dai nerazzurri
- 14:49 Il ciclone infortuni colpisce anche il Como: si ferma Assane Diao
- 14:34 Bonolis: "Cosa dovrebbe rubare Chivu a Mourinho? Ora vale il contrario"
- 14:20 Massolin: "Cagliari scelta facile per me. Touré e Özil i miei modelli"
- 14:05 CF - Per l'Inter gli ottavi Champions sono un obiettivo anche economico
- 13:51 Pagliuca e gli errori di Martinez: "Al portiere nel calcio di oggi si chiede tanto"
- 13:37 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 13:22 La Curva Fiesole minaccia di disertare Inter-Fiorentina: "Siamo stanchi"
- 13:08 Serata speciale con Thuram e Spence per 50 soci junior degli Inter Club di Emilia e Romagna
- 12:55 Nuovo San Siro, rimandata la presentazione del progetto di fattibilità
- 12:40 Condò: "Inter, Lautaro out trasforma il temporale in tempesta. A Bologna..."
- 12:30 Monopoli, sono 24 i convocati di Colombo per la sfida con l'Inter U23
- 12:20 La Russa: "Ho detto più volte a Marotta di non abbattere San Siro. E lui..."
- 12:10 CdS - Bologna-Inter, il Dall’Ara sold out: attesi 30mila tifosi con un "nuovo look"
- 11:55 Tacconi: "Buoni rapporti con Zenga. E contro l'Argentina non fu colpa sua"
- 11:41 Sergio Conceiçao: "L'Inter resta favorita per lo scudetto, ecco perché. Frattesi gran colpo per la Lazio"
- 11:27 Sky - Bologna-Inter, Pio con Thuram. Sugli esterni Luis Henrique e Carlos
- 11:12 Repubblica - Chivu fa mea culpa. Marotta e Baccin ad Appiano negli scorsi giorni
- 10:58 TS - Martinez confermato in porta, dubbi a centrocampo e sulle fasce. Chivu pesca dall'Under 23
- 10:45 CdS - Bologna-Inter, da Radu a Orsolini: sfida carica di ricordi negativi. I nerazzurri per cambiare il trend
- 10:32 TS - Uno sceicco per l'Inter? Da Villa Certosa ai 5 miliardi di patrimonio: ecco chi è HBJ Al Thani
- 10:18 GdS - Il Milan vuole Tresoldi, anche l'Inter lo segue: valutazione sopra i 50 milioni. Lo scenario
- 10:05 Il Mondiale del 2022 e la frecciata di Lautaro agli ex compagni: ecco a chi si riferisce
- 09:51 Jovetic: "All'Inter un gran casino. De Boer? Lasciamo perdere. Vi racconto i litigi con Guarin e Icardi"
- 09:38 CdS - Il Bologna sfida l'Inter con l'ex Darmian, Pessina tra i pali: le scelte di Palladino
- 09:23 CdS - Inter orfana di Lautaro, a Bologna Esposito la certezza. Occhio a Bonny
- 09:10 CdS - Pavard out tre settimane: il Como nel mirino. Stones punta il derby
- 08:55 CdS - Bologna-Inter, Dimarco riposa. Difesa confermata: le ultime di formazione
- 08:42 Pagliuca: "Pepo Martinez reagirà, Chivu sa cosa fare. Ma io avrei preso il Dibu"
- 08:27 GdS - Senza Lautaro Chivu si affida ai muscoli di Pio: su Esposito il peso dell'attacco
- 08:13 GdS - Martinez confermato, torna Luis Henrique: la probabile per Bologna
- 08:00 Preview Bologna-Inter - Chivu perde i pezzi. Dubbi soprattutto in mezzo
- 00:00 Tornare da subito sulla retta via
- 23:50 Bologna-Inter, il curioso dato sulle reti segnate dai felsinei
- 23:43 Tsytkin: "Shakhtar sfavorito con l'Inter? Io non sarei così categorico"
- 23:28 Kucher: "Non so perché l'Inter abbia perso due partite in Champions"
- 23:14 Nuova grana San Siro? Un cittadino chiede annullamento della vendita
- 23:00 Parma Women, Sottili: "Inter Women candidata per lo Scudetto"
- 22:50 Frosinone-Sassuolo 4-2, Raimondo si prende la scena e trascina i ciociari
- 22:45 Marcatori Bologna-Inter, senza Lautaro quota pari per Esposito e Thuram
- 22:38 Bologna-Inter, i precedenti al Dall'Ara all'insegna dell'equilibrio
- 22:32 Matveyev: "Lo Shakhtar può dare filo da torcere all'Inter e prendere punti"
- 22:19 Siti di infotainment, l'AGCOM va verso regole più severe
- 22:04 Assemblea Lega, approvato il bilancio. Aumenta l'audience del campionato
- 21:50 Bologna, Enem: "Contro l'Inter faremo di tutto per rendere felici i tifosi"
- 21:40 Ironia della sorte: Darmian avversario quando avrebbe fatto comodo all'Inter
- 21:30 Vieri: "Lautaro lotta sempre. Esposito tra due anni farà un sacco di gol"
- 21:22 Coppa Italia, la Lega Serie A studia un nuovo cambio di format
- 21:09 Serie A, Oaktree esce dalla corsa per i diritti TV internazionali
- 20:54 Braglia difende Martinez: "Non concordo con chi dice non sia da Inter"
- 20:40 Maicon svela: "Mourinho firmò a gennaio col Real. Lo so perché mi voleva"
- 20:25 Murgia su De Vrij: "Professionista esemplare. Quel rigore in Lazio-Inter..."
- 20:11 Ambrogino d'Oro 2026, depositate le candidature per Zenga e San Siro
- 19:56 Marianella: "Chivu perfetto su Martinez. Ma Sommer è un rimpianto"
- 19:42 Il caos degli aerei colpisce il Monopoli: arrivo a Milano a mezzanotte
- 19:28 Getafe, Carvajal: "Ho detto no a offerte da club di Champions League"
- 19:13 Presentata l'Alpha League 2027, Marotta: "Giocate e divertitevi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Out anche PAVARD! Le PAROLE di CHIVU e le ULTIME di FORMAZIONE: la vigilia di BOLOGNA-INTER
- 18:53 Malen 'sfida' Lautaro: "Segnerò più di lui. La differenza tra noi due..."
- 18:43 fcinPavard e Lautaro out, Chivu porta a Bologna Bovio e Mosconi
- 18:33 Inter a Bologna per dimenticare la Champions: quote favorevoli
- 18:19 Vorobey: "Inter top club, ma lo Shakhtar può fare come il Brugge"
- 18:04 Le Bihan: "Siamo solo all'inizio ma le ambizioni sono grandi"
- 17:50 Chivu può sorridere per Jones: l'inglese torna a lavorare col pallone