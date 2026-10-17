A dispetto di quanto si è detto spesso, Stefano Tacconi e Walter Zenga erano in buoni rapporti. A confermarlo è l'ex portiere della Juventus, nel corso di un'intervista a La Repubblica: "A volte ci mettevamo persino d’accordo su quello che dovevamo dire ai giornalisti, se per diversi giorni non parlavano di noi. Zenga è stato fortunato perché quando io ero dell’Inter non volli più fare la riserva di Bordon e preferii restare ad Avellino, anche se Mazzola mi chiese di tornare", il ricordo di Tacconi. Che poi ha voluto assolvere l'Uomo Ragno dalla topica commessa nella semifinale contro l'Argentina di Italia ''90 che in molti gli rinfacciano ancora oggi: "Se è vero che gli prestai i miei guanti? Dopo il riscaldamento, quelli di Walter erano talmente sudati che non poteva utilizzarli. Quel giorno se la presero tutti con lui per il gol di Caniggia, ma non fu colpa sua".