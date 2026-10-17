L'Inter di Cristian Chivu riparte da Bologna per cancellare la sconfitta pesante in Champions League contro il Club Brugge. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,  l’allenatore nerazzurro potrebbe confermare il terzetto difensivo visto contro il Bruges, con Carlos Augusto candidato a far rifiatare Dimarco.

In porta confermato Martinez, mentre restano aperti diversi ballottaggi: Calhanoglu e Zielinski si contendono un posto in regia con Barella e Sucic mezzali, mentre in attacco è ancora da definire il partner di Pio Esposito. Sulla fascia destra Luis Henrique potrebbe partire titolare al posto di Diouf

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 08:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.