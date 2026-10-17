L'articolo sull'Inter che trova spazio tra le pagine sportive de La Repubblica di oggi si concentra su alcune dichiarazioni rilasciate da Cristian Chivu durante  la conferenza stampa di ieri. In particolare, il focus va sul mea culpa che il tecnico si è sentito di pronunciare per l'inaspettata quanto dolorosa sconfitta subita in Champions League contro il Brugge martedì scorso.

 "Lo switch deve partire da me, che sono responsabile dell’organizzazione e del piano di gioco. Contro il Bruges, a un certo punto, il castello è crollato", ha detto Chivu. Che in settimana ha sentito la vicinanza della dirigenza: il presidente Beppe Marotta è stato alla Pinetina giovedì, mentre il ds Dario Baccin ha assistito all’allenamento della vigilia. 

Sezione: Focus / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 11:12
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.