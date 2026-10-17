L'articolo sull'Inter che trova spazio tra le pagine sportive de La Repubblica di oggi si concentra su alcune dichiarazioni rilasciate da Cristian Chivu durante la conferenza stampa di ieri. In particolare, il focus va sul mea culpa che il tecnico si è sentito di pronunciare per l'inaspettata quanto dolorosa sconfitta subita in Champions League contro il Brugge martedì scorso.

"Lo switch deve partire da me, che sono responsabile dell’organizzazione e del piano di gioco. Contro il Bruges, a un certo punto, il castello è crollato", ha detto Chivu. Che in settimana ha sentito la vicinanza della dirigenza: il presidente Beppe Marotta è stato alla Pinetina giovedì, mentre il ds Dario Baccin ha assistito all’allenamento della vigilia.