Scatto di Avenue Capital, la società di private equity con sede a New York, nella corsa per assicurarsi una quota di minoranza nella società che deterrà i diritti mediatici internazionali della Serie A. E' quanto risulta all'agenzia Reuters, dopo aver contattato due persone a conoscenza del dossier.

Avenue Capital punta a una quota del 10%, per un valore di 320 milioni di euro, una cifra che porterebbe la valutazione complessiva dell'operazione a 3,2 miliardi di euro. E la sua offerta risulta in vantaggio rispetto a quella di Carlyle e Nextalia, che hanno presentato una proposta congiunta mettendo sul piatto 650 milioni di euro per una quota di circa il 17%, "poiché la sua proposta è strutturata come un investimento in capitale di rischio (equity), senza le tutele sui flussi di cassa futuri richieste invece da altri partecipanti alla gara", si legge sul sito dell'agenzia.

