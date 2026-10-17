Nella serata di ieri, venerdì 16 ottobre, alla vigilia di Bologna-Inter, gli Inter Club di Emilia e Romagna hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino Marcus Thuram e Djed Spence. L'evento ha visto la partecipazione di 50 soci junior dei Club della regione, in rappresentanza di due Coordinamenti che in totale contano quasi 30 Inter Club e circa 9mila soci iscritti. Numeri importanti, che testimoniamo la grande presenza nerazzurra nella regione. I giovani soci junior hanno vissuto un Meet&Greet indimenticabile con i due giocatori nerazzurri, tra foto ricordo e autografi da collezionare.