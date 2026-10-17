La Curva Fiesole torna a minacciare la sua assenza dagli spalti di San Siro in occasione della partita di domenica prossima contro l'Inter. Attraverso un comunicato pubblicato sulla propria pagina Instagram, il tifo organizzato della Fiorentina ha messo nel mirino le modalità di vendita dei biglietti per il prossimo lunch match: "I gruppi organizzati della curva Fiesole si trovano per l'ennesima volta a dover fare i conti con un sistema che non lì tutela bensì fa di tutto per rendere più difficile e complicato l'acquisto dei ticket per la suddetta partita e in generale per ogni trasferta. Questo modus operandi di non riservare nessun biglietto alla tifoseria organizzata dopo aver sventolato per anni tessere e fidelizzazioni varie è l'ennesima presa per il culo la solita futile scusa per penalizzare chi ogni domenica si trova al seguito della propria squadra e il suo possibile protrarsi in futuro può essere un grande handicap rischiando di far rimanere svariate persone fuori dallo stadio. Quelle stesse persone che sono il cuore del tifo e che sono il vero valore di ogni squadra".

Il comunicato si chiude con toni duri: "Siamo stanchi di essere presi in giro dalle istituzioni e dalle società calcistiche succubi di un sistema marcio e corrotto. Per questo motivo, salvo un cambio di rotta da parte degli organi competenti, per questa trasferta, la Curva Fiesole non sarà presente nel settore ospiti. Ma se pensate di fermare la nostra passione così, siete dei poveri illusi".