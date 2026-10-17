Accantonare e ripartire immediatamente. L'Inter vuole mettersi da parte la notte triste di Champions con l'obiettivo di fare tre punti a Bologna e cancellare i cattivi pensieri. Operazione non scontata considerando un campo particolarmente ostico nelle ultime stagioni.

QUI BOLOGNA – Il nuovo corso firmato Palladino ha iniziato a trovare risultati: a Lecce la prima vittoria stagionale. Il neo tecnico rossoblu ha perso Orsolini, indisponibile al pari di Holm. Per il resto, tutta la rosa a disposizione, considerando i recuperi di Theate, Odgaard e Mbangula. Si va verso il 3-4-3 con l'ex Darmian in difesa e Bernardeschi a completare il tridente assieme a Piccoli e Cambiaghi.

QUI INTER – Chivu perde pezzi. Dopo Jones e Stones, in pochi giorni si sono fatti male anche Lautaro e Pavard: due tegole non indifferenti, seppur per motivi diversi. Se il capitano è ovviamente una perdita enorme di per sé, anche il forfait del francese pesa in chiave turnover in un periodo affolatissimo di gare. Martinez dovrebbe essere confermato tra i pali, con la difesa praticamente obbligata Bisseck-Akanji-Bastoni. A destra Luis Henrique più di Spence per far tirare il fiato a Diouf, mentre a sinistra Dimarco è insidiato da Carlos Augusto. Dubbi in mezzo al campo: Calhanoglu o Zielinski in regia? Barella riposa? In attacco, infine, Esposito è in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram. Convocati anche i baby Bovio e Mosconi.

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PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (3-4-3): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.

Panchina: Skorupski, Happonen, Casale, Helland, Vitik, De Silvestri, Alhassane, Amondarain, Moro, Libra, El Azzouzi, Mbangula, Odgaard, Dovbyk, Enem.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Holm, Orsolini.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Carlos Augusto, Spence, Diouf, Stankovic, Zielinski, Barella, Bonny, Mosconi.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jones, Stones, Lautaro, Pavard.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Zingarelli e Bercigli.

Quarto ufficiale: Di Marco.

Var: Gariglio.

Avar: Piccinini.

