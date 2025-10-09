Il tiro da distanza siderale con cui Vasilije Adžić ha deciso il derby d'Italia, permettendo alla Juve di superare l'Inter 4-3, è stato votato dai tifosi come il gol più bello del mese di settembre in Serie A. La perla del serbo ha ricevuto più preferenze dell'assolo vincente di Nico Paz contro il Genoa: veronica e botta di mancino da fuori area per battere Nicola Leali.