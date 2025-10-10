Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro la Macedonia del Nord, il belga Kevin De Bruyne ha parlato dei suoi primi mesi al Napoli, chiarendo alcuni aspetti del suo rapporto con Antonio Conte, messo di recente sotto la lente d'ingrandimento dei media: "Ci sono sempre momenti in cui la pensi diversamente. Ma non c'è stata alcuna polemica. Si è parlato molto di più di quanto non ci fosse in realtà. Il mio nome attira molta attenzione. Non c'è stato niente di sbagliato" ha detto tentando di stanare le voci di corridoio serpeggiate negli ultimi tempi, prima di aggiungere una rassicurazione ai tifosi partenopei e concludere con soddisfazione ribadendo la posizione in classifica: "Sto bene, sto giocando molto e mi sento bene. E siamo anche in testa in Serie A".