Nel post partita di Atalanta-Lazio, Gian Piero Gasperini si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la terza consecutiva. "Dobbiamo raccontare un'altra sconfitta ma non nello spirito con cui abbiamo giocato la gara - le sue parole -. È una striscia di non vittorie che ci penalizza, poi partite come quella di oggi ancora di più. Dobbiamo avere una grande reazione, quello che non abbiamo fatto in queste tre partite lo possiamo fare nelle prossime, che sono ancora parecchie".

Gasperini ha poi rivelato un incredibile retroscena sul cambio di Lookman. "Doveva uscire Ederson, sono stati sbagliati i numeri, non era giornata oggi. Non siamo riusciti a intervenite prima che Lookman uscisse", ha spiegato.

"Atalanta inceppata dopo che ho detto che non rinnovo? Questa è una stupidata. Dopo quelle parole abbiamo vinto 5-0 contro l'Empoli e 4-0 contro la Juventus - ha concluso -. Mi sembra una cosa di comodo gettata così. Nessuno si è mai tirato indietro, l'anno scorso ho firmato ad agosto, dopo la prima di campionato. Questa cosa non c'entra niente, è un tentativo di cercare alibi. Non possiamo negare la prestazione della squadra nella partita di oggi".