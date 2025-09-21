Sembrava guarito il Torino, dopo il successo di Roma. Ma i granata hanno incassato tre gol contro l'Atalanta. Così Marco Baroni, tecnico del club piemontese, ha parlato così in conferenza stampa: "L'ho detto: siamo noi che dobbiamo cambiare con atteggiamenti diversi, partite feroci e di qualità. Dobbiamo riuscire a farle, dobbiamo invertire questo percorso. Solo questo può cambiare le cose". Dunque altre riflessioni come dopo la goleada incassata dall'Inter.