Il Sassuolo ha ufficializzato il tesseramento di Patrick Nuamah, centrocampista classe 2005 svincolatosi dal Brescia di Massimo Cellino dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B. Il club neroverde ha contemporaneamente annunciato che il nazionale Under 20 è stato immediatamente girato in prestito al Catanzaro, in cadetteria. Nuamah piaceva all'Inter che voleva tesserarlo per la formazione Under 23, ma la prospettiva di aggregarsi ad un club di Serie A ha evidentemente convinto maggiormente il ragazzo.