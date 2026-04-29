In merito al pareggio per 2-2 tra Torino e Inter, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Federico Dimarco, autore di due assist, migliore in campo. Alle sue spalle sul podio i due beneficiari della sua generosità: Marcus Thuram, secondo e Yann Bisseck, arrivato terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.82%
Bisseck 17.12%
Akanji 1.49%
Carlos Augusto 0.82%
Darmian 0.82%
Barella 7.20%
Zielinski 0.41%
Sucic 1.22%
Dimarco 47.42%
Bonny 0.14%
Thuram 19.43%
Esposito 0.14%
Mkhitaryan 0.41%
Dumfries 0.14%
Diouf 1.36%
Frattesi 1.09%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 49 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.
LAUTARO 53 PT.
DIMARCO 50 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 32 PT.
CALHANOGLU E BARELLA 25 PT.
SUCIC 22 PT.
CARLOS AUGUSTO 20 PT.
BISSECK 17 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BASTONI, J. MARTINEZ E AKANJI 12 PT.
DIOUF 11 PT.
BONNY 9 PT.
DUMFRIES 8 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DE VRIJ 4 PT.
DARMIAN 3 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 29 aprile 2026 alle 18:10
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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