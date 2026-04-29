In merito al pareggio per 2-2 tra Torino e Inter, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Federico Dimarco, autore di due assist, migliore in campo. Alle sue spalle sul podio i due beneficiari della sua generosità: Marcus Thuram, secondo e Yann Bisseck, arrivato terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.82%

Bisseck 17.12%

Akanji 1.49%

Carlos Augusto 0.82%

Darmian 0.82%

Barella 7.20%

Zielinski 0.41%

Sucic 1.22%

Dimarco 47.42%

Bonny 0.14%

Thuram 19.43%

Esposito 0.14%

Mkhitaryan 0.41%

Dumfries 0.14%

Diouf 1.36%

Frattesi 1.09%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 49 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 53 PT.

DIMARCO 50 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 32 PT.

CALHANOGLU E BARELLA 25 PT.

SUCIC 22 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

BISSECK 17 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI, J. MARTINEZ E AKANJI 12 PT.

DIOUF 11 PT.

BONNY 9 PT.

DUMFRIES 8 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DE VRIJ 4 PT.

DARMIAN 3 PT.