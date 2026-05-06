Nella partita contro il Parma che ha assegnato matematicamente lo Scudetto all'Inter, a distinguersi di più secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro è stato Nicolò Barella, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Alle sue spalle Marcus Thuram, secondo. Chiude il podio Federico Dimarco. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.53%

Bisseck 2.33%

Akanji 2.22%

Bastoni 1.48%

Dumfries 1.80%

Barella 45.61%

Zielinski 4.66%

Sucic 3.07%

Dimarco 6.03%

Thuram 24.34%

Esposito 0.53%

Bonny 0.21%

Lautaro 4.66%

Mkhitaryan 1.69%

Carlos Augusto 0%

Frattesi 0.85%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 50 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 53 PT.

DIMARCO 51 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 35 PT.

BARELLA 30 PT.

CALHANOGLU 25 PT.

SUCIC 22 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

BISSECK 17 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI, J. MARTINEZ E AKANJI 12 PT.

DIOUF 11 PT.

BONNY 9 PT.

DUMFRIES 8 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DE VRIJ 4 PT.

DARMIAN 3 PT.