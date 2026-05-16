Intervenuto alla trasmissione Giochiamo d’Anticipo su Televomero, l’ex portiere Nando Orsi ha analizzato senza filtri il momento del Napoli, tra la corsa alla Champions League e le incertezze legate al futuro di Antonio Conte.

“Niente alibi, il Napoli deve vincere”

Orsi è stato molto diretto nel commentare la situazione in classifica:

“Se il Napoli non batte il Pisa non merita di andare in Champions. Non creiamo alibi alle squadre: questa è una situazione in cui si è messo il Napoli, perché non ha battuto il Bologna”.

Secondo l’ex estremo difensore, la corsa per un posto in Champions è ormai quasi definita: “L’unico dubbio che ho è sul Milan, per il resto credo che rimanga tutto così”.

Il nodo Conte e il futuro del club

Ampio spazio anche al tema più caldo in casa azzurra: il futuro di Antonio Conte. Orsi ha sottolineato la necessità di chiarezza da parte della società:

“Ma quali sono i programmi del Napoli? Rifare un altro mercato da 200 milioni o ridimensionare? Sappiamo che il ridimensionamento, per la sua storia, non piace molto a Conte”.

L’ex portiere ha poi aggiunto come il tecnico sia una figura di altissimo livello, ma legata a precise condizioni operative: “Se gli viene fatta la squadra…”.

Spogliatoio e possibili cambiamenti

Orsi ha infine evidenziato possibili dinamiche interne allo spogliatoio:

“Ci sono 4-5 giocatori un po’ stufi, non di Conte, ma dopo anni e trofei vogliono cambiare”.

De Laurentiis e Conte

Chiusura dedicata al rapporto tra allenatore e società:

“De Laurentiis e Conte sanno cosa succederà? Secondo me è impossibile pensare che non ne abbiano parlato”.